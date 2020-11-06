6 KasÄ±m On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± | Ä°ÅŸte On Numara Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...

On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Her hafta Pazartesi ve Cuma gÃ¼nleri gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlilerin belirlendiÄŸi On numara'nÄ±n bu haftaki ikinci Ã§ekiliÅŸi Milli Piyango TV Youtube ekranÄ± Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸ ile belirlendi. Binlerce vatandaÅŸÄ±n umut kapÄ±sÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸans oyunlarÄ± arasÄ±nda yer alan On Numara'nÄ±n bu akÅŸamki Ã§ekiliÅŸinde 10 bilen Ã§Ä±kmazken 9 bilen 34 kiÅŸi 2.880,55 TL, 8 bilen 541 kiÅŸi 226,25 TL, 7 bilen 5.238 kiÅŸi 44,40 TL, 6 bilen 30.174 kiÅŸi 8,10 TL ve 0 bilen 49.332 kiÅŸi 6,90 TL tutarÄ±nda ikramiye kazandÄ±.

ON NUMARA Ã‡EKÄ°LÄ°Åž SONUÃ‡LARI MÄ°LLÄ° PÄ°YANGO ONLÄ°NE'DA

Â