6 KasÄ±m On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± | Ä°ÅŸte On Numara Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı.Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On numara'nın bu haftaki ikinci çekilişi Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen çekiliş ile belirlendi. Binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü şans oyunları arasında yer alan On Numara'nın bu akşamki çekilişinde 10 bilen çıkmazken 9 bilen 34 kişi 2.880,55 TL, 8 bilen 541 kişi 226,25 TL, 7 bilen 5.238 kişi 44,40 TL, 6 bilen 30.174 kişi 8,10 TL ve 0 bilen 49.332 kişi 6,90 TL tutarında ikramiye kazandı.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI MİLLİ PİYANGO ONLİNE'DA