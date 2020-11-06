6 KasÄ±m On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± | Ä°ÅŸte On Numara Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...

06.11.2020 - 23:32 |
6 KasÄ±m On Numara çekiliÅŸ sonuçlarÄ± | Ä°ÅŸte On Numara çekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...
On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Her hafta Pazartesi ve Cuma akÅŸamlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlilerin belirlendiÄŸi On Numara Ã§ekiliÅŸinde dÃ¼n akÅŸamÄ±n kazandÄ±ran numaralarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. OynadÄ±klarÄ± biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiÄŸini merak eden vatandaÅŸlar Milli Piyango Online Ã¼zerinden oynadÄ±klarÄ± biletlere sorgulayabilecek. Ä°ÅŸte On Numara Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralar...
On Numara Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Her hafta Pazartesi ve Cuma gÃ¼nleri gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸler ile talihlilerin belirlendiÄŸi On numara'nÄ±n bu haftaki ikinci Ã§ekiliÅŸi Milli Piyango TV Youtube ekranÄ± Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§ekiliÅŸ ile belirlendi. Binlerce vatandaÅŸÄ±n umut kapÄ±sÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸans oyunlarÄ± arasÄ±nda yer alan On Numara'nÄ±n bu akÅŸamki Ã§ekiliÅŸinde 10 bilen Ã§Ä±kmazken 9 bilen 34 kiÅŸi 2.880,55 TL, 8 bilen 541 kiÅŸi 226,25 TL, 7 bilen 5.238 kiÅŸi 44,40 TL, 6 bilen 30.174 kiÅŸi 8,10 TL ve 0 bilen 49.332 kiÅŸi 6,90 TL tutarÄ±nda ikramiye kazandÄ±.
ON NUMARA Ã‡EKÄ°LÄ°Åž SONUÃ‡LARI MÄ°LLÄ° PÄ°YANGO ONLÄ°NE'DA
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Ä°tfaiye eri enkazdan çÄ±kan altÄ±n ve ziynet eÅŸyalarÄ±nÄ± polise teslim ettiÄ°zmir'de, depremde yÄ±kÄ±lan DoÄŸanlar ApartmanÄ±'ndaki arama kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda, bulduÄŸu altÄ±n ve ziynet eÅŸyasÄ± dolu poÅŸeti polise teslim eden itfaiye eri Mehmet Kaya (45), "Ä°nsanlarÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± kurtarmak bizim için çok deÄŸerli" dedi.