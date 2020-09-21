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    HaberlerEkonomi Haberleri On Numara sonuçları açıklandı! (21 Eylül 2020)
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    21.09.2020 - 21:30 |

    On Numara sonuçları açıklandı! (21 Eylül 2020)

    On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. 21 eylül On Numara çekilişine katılan vatandaşlar, sonuçları öğrenmek için arayışa geçti. On Numara çekilişinde çıkan şanslı numaralar canlı yayında belli oldu ve 603 bin 458 TL devretti. İşte On Numara sonuçlarında kazandıran numaralar...

    On Numara sonuçları açıklandı! (21 Eylül 2020)

    Sisal Şans ile çekilişi gerçekleşen On Numara'da heyecan sona erdi. Her Pazartesi günü çekiliş yapılan On Numara'da  603 bin 458 TL devretti. İşte kazanan kategoriler ve kişi başına düşen ikramiye tutarı...

    ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

    On Numara sonuçları açıklandı (21 Eylül 2020)
    On Numara sonuçları açıklandı (21 Eylül 2020)
    On Numara sonuçları açıklandı (21 Eylül 2020)


    ON NUMARA NASIL OYNANIR?

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

    Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

    Bolu'da karantina kuralını ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildiBolu'da, karantina kuralını ihlal eden 3 kişi, kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Karantinada olması gerekirken dışarıda gezen 3 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Seyyide Nefise Yurdu'nda karantinaya alındı.
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