On Numara sonuçları açıklandı! (21 Eylül 2020)

Sisal Şans ile çekilişi gerçekleşen On Numara'da heyecan sona erdi. Her Pazartesi günü çekiliş yapılan On Numara'da 603 bin 458 TL devretti. İşte kazanan kategoriler ve kişi başına düşen ikramiye tutarı...

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI





ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.