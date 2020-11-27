27.11.2020 - 20:28 |
On Numara sonuçları açıklandı! 27 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. On Numara'da büyük ikramiye 203 bin 877 TL. 27 Kasım On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. On Numara'da büyük ikramiye 203 bin 877 TL.
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara bu akşam saat 20.00'de çekildi.
27 Kasım On Numara çekilişinde kazandıran numaralar; 1 -2 -4 -11- 13- 15 16-23-24 -25 -27 -46- 47 -48 -53-59 -60 -62 63- 66 -70 ve 75 oldu.