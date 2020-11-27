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27.11.2020 - 20:28 |

On Numara sonuçları açıklandı! 27 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. On Numara'da büyük ikramiye 203 bin 877 TL. 27 Kasım On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

On Numara sonuçları açıklandı! 27 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. On Numara'da büyük ikramiye 203 bin 877 TL.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara bu akşam saat 20.00'de çekildi. 

27 Kasım On Numara çekilişinde kazandıran numaralar; 1 -2 -4 -11- 13- 15 16-23-24 -25 -27 -46- 47 -48 -53-59 -60 -62 63- 66 -70 ve 75 oldu.

On Numara sonuçları açıklandı 27 Kasım On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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