On Numara sonuçları açıklandı | 8 Şubat On Numara çekilişi kazandıran numaralar

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. On Numara'da büyük ikramiye 494 bin 273 TL. Çekiliş sonrası 'On Numara büyük ikramiye devretti mi?' sorusu da yanıt buldu. Kazandıran numaralar ve kazananlar açıklandı.

8 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi dün akşam yapıdı. On Numara çekilişi saat 20.00'de gerçekleşti. Sonuçlar www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla yayınlandı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar; 5, 7, 8, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 31, 42, 45, 49, 55, 58, 65, 68, 72, 77, 78. On bilen 1 kişi ise 494.273,80 TL sahibi oldu.

