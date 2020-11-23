On Numara sonuçları açıklandı | On Numara çekilişinde 455 bin TL'lik büyük ikramiye...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Bu akşam Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen haftanın ilk çekilişinde 10 bilen bir talihli 455.992,90 TL tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şisal Şans tarafından devralındıktan sonra Pazartesi ve Cuma günleri gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın bu haftaki ilk çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı.

23 Kasım On Numara çekilişinde 10 bilen 1 talihli 455.992,90 TL, 9 bilen 31 kişi 4.321,30 TL, 8 bilen 601 kişi 278,60 TL, 7 bilen 6.169 kişi 51,55 TL, ve 6 bilen 38.812 kişi 8,60 TL ve son olarak 0 bilen 69.809 kişi 6,70 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU BİLET SORGULAMA EKRANI