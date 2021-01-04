On Numara sonuçları belli oldu! 04 Ocak On Numara çekiliş sonuçları...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. On Numara'da büyük ikramiye 398 bin 669 TL. Pazartesi günü gerçekleşen çekilişin ardından 'On Numara büyük ikramiye devretti mi?' sorusunu araştırıyor.

4 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara sonuçları için geri sayım sürüyor. Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamı çekilişi gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi için saatler kaldı. On Numara bu akşam saat 20.00'de canlı yayında gerçekleşecek. Çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edebileceksiniz. Çekilişin ardından kazandıran numaralar şöyle; 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 29, 31, 34, 35, 43, 47, 51, 52, 55, 59, 65, 70, 71, 72. 10 bilen bir kişi ise 398.669,15 kazandı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

1 ile 80 numara arasından 22 numara çekilip, bu 22 numara arasından 10 adet numaranın bilinmesine dayanan bir oyun olan On Numara’da 10 numara bilenler, 9 numara bilenler, 8 numara bilenler, 7 numara bilenler, 6 numara bilenler ve hiç bilmeyenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. On Numara’da her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgi ise https://www.millipiyangoonline.com/on-numara/kurallar adresinden sunuluyor.