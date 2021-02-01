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01.02.2021 - 20:10 |

On Numara sonuçları belli oldu - 1 Şubat On Numara'da büyük ikramiye..

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. On Numara'da büyük ikramiye 242 bin 833 TL.

On Numara sonuçları belli oldu - 1 Şubat On Numara'da büyük ikramiye..

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 1 Şubat 2021 On Numara çekilişinde büyük ikramiye 242 bin 833 TL.

On Numara sonuçları belli oldu - 1 Şubat On Numarada büyük ikramiye..

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi için saatler kaldı. Bu akşamki çekiliş saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak. On Numara çekilişini www.millipiyangoonline.com adresinden MP TV aracılığıyla takip edebilirsiniz.

Çekiliş sonuçları açıklandığında rakamları haberimizde bulabilirsiniz.

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