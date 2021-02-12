12 Şubat On Numara sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye 1 kişiye gitti

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 12 Şubat On Numara çekilişinde büyük ikramiye 243 bin 636 TL.

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bugünkü On Numara çekilinde 1-2- 3- 5- 6- 7- 18-20- 22- 23- 24- 36- 37- 46- 48-52- 60- 69- 71- 75- 76- 79 numaraları düşerken 10 bilen 1 kişi 243 bin 636 lira 45 kuruş kazandı.

12 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamı yapılan On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek. On Numara çekiliş sonuçlarını haberimizde açıklandığında görebileceksiniz.

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