12.02.2021 - 20:24 |
12 Şubat On Numara sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye 1 kişiye gitti
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. 12 Şubat On Numara çekilişinde büyük ikramiye 243 bin 636 TL.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 12 Şubat On Numara çekilişinde büyük ikramiye 243 bin 636 TL.
ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI
Bugünkü On Numara çekilinde 1-2- 3- 5- 6- 7- 18-20- 22- 23- 24- 36- 37- 46- 48-52- 60- 69- 71- 75- 76- 79 numaraları düşerken 10 bilen 1 kişi 243 bin 636 lira 45 kuruş kazandı.
12 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamı yapılan On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak takip edilebilecek. On Numara çekiliş sonuçlarını haberimizde açıklandığında görebileceksiniz.
İstanbul'da korkunç olay! Eşini kömürlükte boğarak öldürdüFatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu. Uzun yıllardır aileyi tanıdığını söyleyen Kadir Yavuz; "Daha önceden de uzaklaştırması vardı. Kumar oynuyordu. Tahminim eşinden para istedi. Bodruma indirmiş öldürmüş, öldürdükten sonra iş yerine tekrar gitmiş" dedi.