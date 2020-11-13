13.11.2020 - 20:23 |
On Numara sonuçları belli oldu! İşte 13 Kasım On Numara'da kazanan numaralar...
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. On Numara'da büyük ikramiye 192 bin 486 TL.
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 13 Kasım On Numara'da büyük ikramiye 192 bin 486 TL. On Numara'da kazandıran numaralar; 1- 10- 11- 15 -16 -17 -18 -25 -27 -32 -33- 34 -35 -44- 46-50 -58 -62 -65 -67 -69- 73 oldu.
13 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU!
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