On Numara sonuçları belli oldu! İşte 13 Kasım On Numara'da kazanan numaralar...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 13 Kasım On Numara'da büyük ikramiye 192 bin 486 TL. On Numara'da kazandıran numaralar; 1- 10- 11- 15 -16 -17 -18 -25 -27 -32 -33- 34 -35 -44- 46-50 -58 -62 -65 -67 -69- 73 oldu.

