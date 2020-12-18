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18.12.2020 - 20:22 |

On Numara sonuçları belli oldu - 18 Aralık On Numara'da büyük ikramiye...

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. On Numara'da büyük ikramiye 467 bin 575 TL.

On Numara sonuçları belli oldu - 18 Aralık On Numara'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. On Numara'da büyük ikramiye 467 bin 575 TL. İşte 18 Aralık On Numara çekilişinde kazandıran şanslı numaralar:

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

18 Aralık On Numara sonuçları açıklandı! Bu akşamki çekilişte 1 -4 -7 -8 -20 -21 -25 -27 -32 -36 -40 -41 -42 -43 -45 -49 -57 -64 -66 -67 -70 -74 numaraları düşerken 10 bilen çıkmadı.

On Numara sonuçları belli oldu - 18 Aralık On Numarada büyük ikramiye...

On Numara sonuçları belli oldu - 18 Aralık On Numarada büyük ikramiye...

18 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi yapılan On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. Milli Piyango TV aracılığıyla canlı olarak gerçekleşecek olan çekiliş izlenebilecek.

Sonuçlar açıklandığında Millipiyangoonline.com adresinden sorgulama yapabileceksiniz.

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