On Numara sonuçları belli oldu - 18 Aralık On Numara'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. On Numara'da büyük ikramiye 467 bin 575 TL. İşte 18 Aralık On Numara çekilişinde kazandıran şanslı numaralar:

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

18 Aralık On Numara sonuçları açıklandı! Bu akşamki çekilişte 1 -4 -7 -8 -20 -21 -25 -27 -32 -36 -40 -41 -42 -43 -45 -49 -57 -64 -66 -67 -70 -74 numaraları düşerken 10 bilen çıkmadı.

18 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi yapılan On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. Milli Piyango TV aracılığıyla canlı olarak gerçekleşecek olan çekiliş izlenebilecek.

Sonuçlar açıklandığında Millipiyangoonline.com adresinden sorgulama yapabileceksiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ