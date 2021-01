On Numara sonuçları belli oldu! 18 Ocak On Numara çekiliş sonuçları

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. On Numara'da büyük ikramiye 233 bin 592 TL. 18 Ocak On Numara çekilişi de canlı yayında gerçekleşti. Buna göre kazandıran numaralar da 1, 3, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 58, 62, 65, 71, 72, 80 oldu.

18 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma günü çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. Çekiliş www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek. Çekilişin ardından 1, 3, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 58, 62, 65, 71, 72, 80 numaraları kazandıran şanslı numaralar olarak açıklandı. 10 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda bulunan 80 numaradan 10 tanesinin işaretlenmesi gerekiyor. Birden fazla kolon oynamak mümkün.