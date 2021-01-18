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18.01.2021 - 20:22 |

On Numara sonuçları belli oldu! 18 Ocak On Numara çekiliş sonuçları

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. On Numara'da büyük ikramiye 233 bin 592 TL. On Numara nasıl oynanır?

On Numara sonuçları belli oldu! 18 Ocak On Numara çekiliş sonuçları

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. On Numara'da büyük ikramiye 233 bin 592 TL. 18 Ocak On Numara çekilişi de canlı yayında gerçekleşti. Buna göre kazandıran numaralar da 1, 3, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 58, 62, 65, 71, 72, 80 oldu.

18 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma günü çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. Çekiliş www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek. Çekilişin ardından 1, 3, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 29, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 58, 62, 65, 71, 72, 80 numaraları kazandıran şanslı numaralar olarak açıklandı. 10 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.

On Numara sonuçları belli oldu 18 Ocak On Numara çekiliş sonuçları

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda bulunan 80 numaradan 10 tanesinin işaretlenmesi gerekiyor. Birden fazla kolon oynamak mümkün.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 18 Ocak 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 164 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 183 oldu, 7 bin 905 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 270 bin 769'a yükseldi.
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