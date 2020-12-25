25.12.2020 - 20:31 |
On Numara sonuçları belli oldu! 25 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. 25 Aralık On Numara çekilişinde büyük ikramiye 965 bin 617 TL.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunlarından On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 25 Aralık On Numara çekilişinde büyük ikramiye 965 bin 617 TL.
25 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamı gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleştirildi. 25 Aralık On Numara çekilişinde kazanan numaralar; 2- 3 -11- 12- 19 -20-26-27- 28- 34 -35- 37 -41- 50- 52-57- 58 64 -67 -69 -75 -78 oldu.
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