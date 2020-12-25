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25.12.2020 - 20:31 |

On Numara sonuçları belli oldu! 25 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. 25 Aralık On Numara çekilişinde büyük ikramiye 965 bin 617 TL.

On Numara sonuçları belli oldu! 25 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunlarından On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 25 Aralık On Numara çekilişinde büyük ikramiye 965 bin 617 TL.

25 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamı gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleştirildi. 25 Aralık On Numara çekilişinde kazanan numaralar; 2- 3 -11- 12- 19 -20-26-27- 28- 34 -35- 37 -41- 50- 52-57- 58 64 -67 -69 -75 -78 oldu.

On Numara sonuçları belli oldu 25 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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