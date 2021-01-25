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25.01.2021 - 20:22 |

On Numara sonuçları belli oldu! 25 Ocak On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. On Numara'da büyük ikramiye 731 bin 996 TL. İşte, 25 Ocak On Numara sonuçları...

On Numara sonuçları belli oldu! 25 Ocak On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen çekilişte ikramiye devretti mi merak konusu. On Numara'da büyük ikramiye 731 bin 996 TL olarak duyurulmuştu. Kazandıran numaralar açıklandı. 

25 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamı çekilişi gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla canlı olarak takip edilecek. Çekiliş ardından şanslı numaralar; 1, 2, 7, 9, 18, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 47, 52, 56, 62, 69, 71, 77, 78 oldu. 10 bilen bir kişi 731.996,80 TL sahibi oldu.

On Numara sonuçları belli oldu 25 Ocak On Numara çekiliş sonuçları sorgulama

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