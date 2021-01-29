29.01.2021 - 20:07 |
On Numara sonuçları belli oldu - 29 Ocak On Numara'da büyük ikramiye...
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. 29 Ocak On Numara çekilişinde büyük ikramiye 240 bin 577 TL.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 29 Ocak On Numara çekilişinde büyük ikramiye 240 bin 577 TL.
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma günü çekilişi gerçekleşen On Numara'da bu akşam yapılacak çekiliş saat 20.00'de gerçekleşecek. On Numara çekilişi www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek.
Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi "varagele" yöntemiyle kurtarıldıZeytinburnu önlerinde demirli bulunan ve hava muhalefeti nedeniyle karaya oturan 108 metre Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemide bulunan 2 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 'varagele' yöntemiyle kurtarıldı.