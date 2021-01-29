MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri On Numara sonuçları belli oldu - 29 Ocak On Numara'da büyük ikramiye...
ABONE OL
29.01.2021 - 20:07 |

On Numara sonuçları belli oldu - 29 Ocak On Numara'da büyük ikramiye...

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. 29 Ocak On Numara çekilişinde büyük ikramiye 240 bin 577 TL.

On Numara sonuçları belli oldu - 29 Ocak On Numara'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 29 Ocak On Numara çekilişinde büyük ikramiye 240 bin 577 TL.

On Numara sonuçları belli oldu - 29 Ocak On Numarada büyük ikramiye...

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma günü çekilişi gerçekleşen On Numara'da bu akşam yapılacak çekiliş saat 20.00'de gerçekleşecek. On Numara çekilişi www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek.

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Zeytinburnu'nda karaya oturan gemi "varagele" yöntemiyle kurtarıldıZeytinburnu önlerinde demirli bulunan ve hava muhalefeti nedeniyle karaya oturan 108 metre Comoros bayraklı STREAMLINE isimli gemide bulunan 2 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 'varagele' yöntemiyle kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Askerlik süresi uzatıldı mı, 18 aya mı çıktı, kaç ay oldu? Askerlik 18 ay mı olacak?

Askerlik süresi uzatıldı mı, 18 aya mı çıktı, kaç ay oldu? Askerlik 18 ay mı olacak?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 11 saati geçemez...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Son dakika: Koronavirüs tablosunda umut veren gelişme! Düşüş başladı...

Son dakika: Koronavirüs tablosunda umut veren gelişme! Düşüş başladı...

Sıradaki Haber