On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da! İşte 6 Kasım On Numara çekiliş sonuçları...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara bu akşam yeni bir çekiliş ile oyun severlerle buluştu. Pazartesi ve Cuma günleri çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki büyük ikramiyesi 187 bin 697 TL olarak duyuruldu. Gerçekleştirilen çekilişin ardından oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden biletlerini sorgulayabilecek

On Numara çekilişinde bu akşam gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklandı. 10 bilenin çıkmadığı On Numara çekilişinde 9 bilen 34 kişi 2.880,55 TL, 8 bilen 541 kişi 226,25 TL, 7 bilen 5.238 kişi 44,40 TL, 6 bilen 30.174 kişi 8,10 TL ve 0 bilen 49.332 kişi 6,90 TL tutarında ikramiye kazandı.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI



