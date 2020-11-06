On Numara çekiliş sonuçları Milli Piyango Online'da! İşte 6 Kasım On Numara çekiliş sonuçları...
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye tutarının 187 bin 697 TL olarak açıklandığı On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilen çekilişin ardından belirlendi. 10 bilenin çıkmadığı On Numara çekilişinde 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye de devretti. İşte On Numara çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları...
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara bu akşam yeni bir çekiliş ile oyun severlerle buluştu. Pazartesi ve Cuma günleri çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki büyük ikramiyesi 187 bin 697 TL olarak duyuruldu. Gerçekleştirilen çekilişin ardından oynadıkları biletlere ne kadar ikramiye isabet ettiğini merak eden vatandaşlar Milli Piyango Online üzerinden biletlerini sorgulayabilecek
On Numara çekilişinde bu akşam gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklandı. 10 bilenin çıkmadığı On Numara çekilişinde 9 bilen 34 kişi 2.880,55 TL, 8 bilen 541 kişi 226,25 TL, 7 bilen 5.238 kişi 44,40 TL, 6 bilen 30.174 kişi 8,10 TL ve 0 bilen 49.332 kişi 6,90 TL tutarında ikramiye kazandı.
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