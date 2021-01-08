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08.01.2021 - 20:26 |

On Numara sonuçları belli oldu! 8 Ocak On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. On Numara'da büyük ikramiye 256 bin 631 TL.

On Numara sonuçları belli oldu! 8 Ocak On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunları arasında en çok oynananlardan biri de On Numara.. On Numara'da yeni bir çekiliş heyecanı yaşandı.  8 Ocak On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma çekilişi gerçekleşen On Numara'da bu akşam çekiliş gerçekleştirildi. 8 Ocak On Numara çekilişinde kazanan numaralar açıklandı.

On Numara sonuçları belli oldu 8 Ocak On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

ON NUMARA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

 

 

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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