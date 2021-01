On Numara sonuçları belli oldu! 8 Ocak On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunları arasında en çok oynananlardan biri de On Numara.. On Numara'da yeni bir çekiliş heyecanı yaşandı. 8 Ocak On Numara çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu.

ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma çekilişi gerçekleşen On Numara'da bu akşam çekiliş gerçekleştirildi. 8 Ocak On Numara çekilişinde kazanan numaralar açıklandı.

ON NUMARA SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!