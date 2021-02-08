08.02.2021 - 20:22 |
On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 8 Şubat On Numara'da büyük ikramiye devretti mi?
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. On Numara'da büyük ikramiye 494 bin 273 TL. İşte, 8 Şubat On Numara çekiliş sonuçları...
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. On Numara'da büyük ikramiye 494 bin 273 TL. Çekiliş sonrası 'On Numara büyük ikramiye devretti mi?' sorusu da yanıt buldu. Kazandıran numaralar ve kazananlar açıklandı.
8 ŞUBAT ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi bu akşam yapılacak. On Numara çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. Sonuçlar www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlenebilecek. Çekilişin ardından kazandıran numaralar; 5, 7, 8, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 31, 42, 45, 49, 55, 58, 65, 68, 72, 77, 78. On bilen 1 kişi ise 494.273,80 TL sahibi oldu.
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