On Numara sonuçları belli oluyor - 22 Ocak On Numara'da büyük ikramiye...

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Her hafta Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan canlı çekilişle belirlenecek. Pazartesi akşamı gerçekleştirilen On Numara çekilişinde 10 bilen çıkmazken 9 bilen 22 talihli 5.581,80 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi olmuştu.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ BU AKŞAM SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'dan itibaren Milli Piyango TV Youtube ekranı üzerinden gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından belirlenecek. Çekilişin sona ermesinin ardından sonuçlar millipiyangoonline üzerinden açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.