31.10.2020 - 00:40 |
On Numara sonuçları sorgulama ekranı! 30 Ekim On Numara sonuçları belli oldu!
On Numara sonuçları 30 Ekim tarihinde gerçekleştirilen çekiliş sonrasında belli oldu. Sisal Şans tarafından yapılan On Numara çekilişi haftada 2 gün yapılıyor. 30 Ekim On Numara çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. Peki 30 Ekim On Numara sonuçlarında kazanan numaralar neler?
On Numara 30 Ekim çekilişi yapıldı. On Numara çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da yer aldı. Kazanan numaralar ise araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte 30 Ekim On Numara sonuçları...
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI-30 EKİM
On Numara 30 Ekim 2020 çekilişinde kazanan numaralar; 2 -6 -8 -10- 15- 19- 26-34 -40 -44- 48 -49- 51 -54 -57-60 -70 -71 -74 -75- 77 ve 80 oldu.
"Sakın korkma, geliyoruz!"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonla iletişim kurduğu Buse Hasyılmaz'ın enkaz altında yalnız olmadığını belirterek, "Anne ve babası yanında. Yanında dişçide olan iki kişi daha var. Onların da sağ salim olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ayrıca İnci var, Buse'ye yakın bir yerde." dedi. Öte yandan Buse'ye ulaşılma çalışmaları hızlandı. İşte detaylar...