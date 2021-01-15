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15.01.2021 - 08:09 |

On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 15 Ocak On Numara çekilişi için geri sayım

On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Haftanın ilk çekilişi Pazartesi günü gerçekleşmişti. Bu akşam yapılacak On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin. Peki 15 Ocak On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak?

On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 15 Ocak On Numara çekilişi için geri sayım

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunlarından On Numara'nın çekilişi bu akşam yapılacak. Bu akşam gerçekleşecek olan On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 130 bin 541 TL.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'da haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleşecek. On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak. On Numara çekilişini www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içerisinden 10 tanesi işaretlenmelidir. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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