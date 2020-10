On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 23 Ekim On Numara çekilişi için geri sayım

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara bu akşam çekiliyor. Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara artık Cuma akşamları da çekiliyor. 23 Ekim On Numara çekilişi Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak.

23 EKİM ON NUMARA SONUÇLARI KAÇTA AÇIKLANACAK?

Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi yapılan On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleşecek. On Numara çekilişi Millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlanacak.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.