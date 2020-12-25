25.12.2020 - 09:38 |
On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 25 Aralık On Numara çekilişi için geri sayım
On Numara çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Haftanın ikinci On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Bu akşamki çekilişte beklenen büyük ikramiye tutarı 715 bin TL. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta gerçekleşecek? Çekiliş Milli Piyango TV'de canlı olarak yayınlanacak.
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunlarından On Numara bu akşam çekiliyor. 25 Aralık On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 715 bin 402 TL.
25 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamı gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleşecek. On Numara çekilişi www.millipiyangoonline.com MPTV aracılığıyla canlı olarak takip edilebilecek. On Numara çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com'da olacak.
Suriyeli kadınların saç koparan sokak kavgası kameradaMuş'ta, kendisi gibi Suriye uyruklu biri kadın 3 genç kızın saldırısına uğrayan genç bir kadın, öldüresiye dövülerek saçları kopartıldı. Vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.