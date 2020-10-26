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    HaberlerEkonomi Haberleri On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 26 Ekim On Numara çekilişi için geri sayım
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    26.10.2020 - 11:45 |

    On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 26 Ekim On Numara çekilişi için geri sayım

    On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Bu akşam gerçekleşecek On Numara çekilişinde devreden büyük ikramiye tutarı 157 bin TL'yi aştı. Peki, 26 Ekim On Numara çekilişi saat kaçta gerçekleşecek? Çekiliş Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

    On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 26 Ekim On Numara çekilişi için geri sayım

    Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara çekilişi için artık saatler kaldı. On Numara çekilişinde büyük ikramiye tutarı 157 bin 896 TL.

    26 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Pazartesi günleri çekilişi gerçekleşen On Numara'da artık Cuma günleri de çekiliş yapılıyor. 26 Ekim On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek. On Numara çekilişi canlı olarak Millipiyangoonline.com adresinden yayınlanacak.

    TOGG'dan yerli otomobil ile ilgili flaş açıklamaTürkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, Twitter sayfasından batarya paylaşımında bulundu.
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