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04.01.2021 - 11:54 |

On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 4 Ocak On Numara çekilişi canlı yayınlanıyor

On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Milli Piyango oyunlarından en çok oynananlar arasında yer alan On Numara çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Haftanın ilk çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 170 bin TL. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?

On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 4 Ocak On Numara çekilişi canlı yayınlanıyor

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'nın yeni çekilişi bu akşam. 4 Ocak On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 170 bin 928 TL.

4 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

On Numara sonuçları için geri sayım sürüyor. Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamı çekilişi gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi için saatler kaldı. On Numara bu akşam saat 20.00'de canlı yayında gerçekleşecek. Çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edebileceksiniz.

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