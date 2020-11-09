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09.11.2020 - 10:49 |

On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 9 Kasım On Numara çekilişi için geri sayım

On Numara çekilişi için geri sayım başladı. Bu akşam çekilişi gerçekleşecek On Numara'da büyük ikramiye 187 bin TL. Millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak On Numara çekilişi saat kaçta başlayacak?

On Numara sonuçları kaçta açıklanacak? 9 Kasım On Numara çekilişi için geri sayım

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara'da bu akşam çekiliş var. 9 Kasım On Numara çekilişinde beklenen büyük ikramiye tutarı 187 bin 697 TL.

9 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

On Numara çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Haftanın iki günü Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'da haftanın ilk çekilişi bu akşam. On Numara çekilişi Millipiyangoonline.com adresinde saat 20.00'de canlı yayınlanacak.

 

Kırmızı ışık ihlali hayattan kopardıDiyarbakır-Mardin karayolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı. 1 kişinin hayatını kaybettiği kazada, motosiklet sürücüsünün kırmızı ışığı ihlal ettiği iddia edildi.
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