12.10.2020 - 12:13 |
12 Ekim On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş...
On Numara çekilişi için heyecan dorukta. Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara'da bu akşam şanslı numaralar hangileri olacak merak konusu. Milli Piyango tarafından çekilişi gerçekleşen On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak?
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara'da bu akşam çekiliş var. 289 bin 478 TL için yapılan On Numara çekilişi bu akşam yapılacak.
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
12 Ekim 2020 On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Canlı olarak yayınlanacak çekiliş Millipiyangoonline.com'da yapılacak.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.