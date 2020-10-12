12 Ekim On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara'da bu akşam çekiliş var. 289 bin 478 TL için yapılan On Numara çekilişi bu akşam yapılacak.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

12 Ekim 2020 On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de yapılacak. Canlı olarak yayınlanacak çekiliş Millipiyangoonline.com'da yapılacak.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir.