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    08.09.2020 - 09:18 |

    On Numara sonuçları sonuçları 7 Eylül 2020 | Milli Piyango Online On Numara sonuçları

    On Numara sonuçları açıklandı. Pazartesi akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'da sonuçlar dün akşam belli oldu. 7 Eylül 2020 saat 20.00'de yapılan On Numara çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 2 kişi 148 bin 887 TL kazandı. İşte On Numara sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar.

    On Numara sonuçları sonuçları 7 Eylül 2020 | Milli Piyango Online On Numara sonuçları

    Sisal Şans ile yeni dönemde daha çok kazandıran Milli Piyango oyunları arasında yer alan On Numara'nın çekilişi dün akşam gerçekleşti. Pazartesi akşamları yapılan On Numara çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen 2 kişi 148 bin 887 TL kazandı.

    7 EYLÜL 2020 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    1 - 5 - 10 - 19 - 20 - 26 - 29 - 36 -39 - 42 - 55 -59 - 61 - 64 - 68 - 71 - 72 - 74 - 77 - 78 - 80

    ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ON NUMARA BİR SONRAKİ ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

    Milli Piyango tarafından Pazartesi akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'da bir sonraki çekiliş 14 Eylül 2020 tarihinde yapılacak. Beklenen büyük ikramiye tutarı 138 bin 530 TL. On Numara çekilişi millipiyangoonline.com'da canlı olarak yayınlanacak.

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