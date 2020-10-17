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    HaberlerEkonomi Haberleri On Numara sonuçları sorgula | 16 Ekim On Numara çekilişi sonuçları
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    17.10.2020 - 14:58 |

    On Numara sonuçları sorgula | 16 Ekim On Numara çekilişi sonuçları

    On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Artık Cuma günleri de çekilişi gerçekleşen On Numara oyununda dün akşam yapılan çekilişte 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Peki, On Numara ne zaman çekiliyor? İşte 16 Ekim On Numara sonuçları ve kazandıran numaralar...

    On Numara sonuçları sorgula | 16 Ekim On Numara çekilişi sonuçları

    Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden şans oyunlarından On Numara artık haftanın iki günü çekiliyor. Pazartesi akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara Cuma günü de çekiliş yapacak. Peki, 16 Ekim On Numara çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar hangileri?

    16 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    6 - 10 - 11 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 30 - 35 - 36 - 38 - 44 - 47 - 52 - 55 - 67 - 70 - 73 - 77 - 78

    On Numara sonuçlarına göre 10 bilen son çekilişte çıkmadı. Devreden büyük ikramiye tutarı 136 bin 126 TL.

    ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Gence'de saldırıya uğrayan bebek ile annesini ölüm bile ayıramadıErmenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanında şehit düşen siviller toprağa veriliyor. Füze saldırısında annesi Züleyha Şahmezerova’un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.
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