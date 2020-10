On Numara sonuçları sorgula | 16 Ekim On Numara çekilişi sonuçları

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden şans oyunlarından On Numara artık haftanın iki günü çekiliyor. Pazartesi akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara Cuma günü de çekiliş yapacak. Peki, 16 Ekim On Numara çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar hangileri?

16 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

6 - 10 - 11 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 30 - 35 - 36 - 38 - 44 - 47 - 52 - 55 - 67 - 70 - 73 - 77 - 78



On Numara sonuçlarına göre 10 bilen son çekilişte çıkmadı. Devreden büyük ikramiye tutarı 136 bin 126 TL.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ