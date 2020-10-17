17.10.2020 - 14:58 |
On Numara sonuçları sorgula | 16 Ekim On Numara çekilişi sonuçları
On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. Artık Cuma günleri de çekilişi gerçekleşen On Numara oyununda dün akşam yapılan çekilişte 10 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Peki, On Numara ne zaman çekiliyor? İşte 16 Ekim On Numara sonuçları ve kazandıran numaralar...
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden şans oyunlarından On Numara artık haftanın iki günü çekiliyor. Pazartesi akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara Cuma günü de çekiliş yapacak. Peki, 16 Ekim On Numara çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar hangileri?
16 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
6 - 10 - 11 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 30 - 35 - 36 - 38 - 44 - 47 - 52 - 55 - 67 - 70 - 73 - 77 - 78
On Numara sonuçlarına göre 10 bilen son çekilişte çıkmadı. Devreden büyük ikramiye tutarı 136 bin 126 TL.
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