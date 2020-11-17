17.11.2020 - 07:31 |
On Numara sonuçları sorgula | 16 Kasım On Numara çekilişi kazandıran numaralar
On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango oyunları arasında en çok kazandıranlardan olan On Numara'da haftanın ilk çekilişi dün akşam gerçekleşti. On bilen 1 kişi 231 bin TL'lik ikramiyeyi kazandı. İşte 16 Kasım On Numara sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar.
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara'nın son çekilişi dün akşam gerçekleşti. 10 bilen 1 kişi 231 bin 766 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.
16 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI
3 - 4 - 7 - 8 - 14 - 16 - 20 - 21 - 23 - 27 - 28 - 31 - 32 - 33 - 35 - 47 - 54 - 55 - 56 - 65 - 74 - 76
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ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?
On Numara artık haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma günleri saat 20.00'de çekiliyor. On Numara çekilişi canlı olarak Millipiyangooline.com adresinde yayınlanıyor.