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17.11.2020 - 07:31 |

On Numara sonuçları sorgula | 16 Kasım On Numara çekilişi kazandıran numaralar

On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango oyunları arasında en çok kazandıranlardan olan On Numara'da haftanın ilk çekilişi dün akşam gerçekleşti. On bilen 1 kişi 231 bin TL'lik ikramiyeyi kazandı. İşte 16 Kasım On Numara sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar.

On Numara sonuçları sorgula | 16 Kasım On Numara çekilişi kazandıran numaralar

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara'nın son çekilişi dün akşam gerçekleşti. 10 bilen 1 kişi 231 bin 766 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.

16 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI

3 - 4 - 7 - 8 - 14 - 16 - 20 - 21 - 23 - 27 - 28 - 31 - 32 - 33 - 35 - 47 - 54 - 55 - 56 - 65 - 74 - 76

ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

On Numara artık haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma günleri saat 20.00'de çekiliyor. On Numara çekilişi canlı olarak Millipiyangooline.com adresinde yayınlanıyor.

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