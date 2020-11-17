On Numara sonuçları sorgula | 16 Kasım On Numara çekilişi kazandıran numaralar

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara'nın son çekilişi dün akşam gerçekleşti. 10 bilen 1 kişi 231 bin 766 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.

16 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI

3 - 4 - 7 - 8 - 14 - 16 - 20 - 21 - 23 - 27 - 28 - 31 - 32 - 33 - 35 - 47 - 54 - 55 - 56 - 65 - 74 - 76

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ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

On Numara artık haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma günleri saat 20.00'de çekiliyor. On Numara çekilişi canlı olarak Millipiyangooline.com adresinde yayınlanıyor.