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HaberlerEkonomi Haberleri 15 Ocak On Numara sonuçları açıklandı! İşte düşen numaralar...
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15.01.2021 - 20:23 |

15 Ocak On Numara sonuçları açıklandı! İşte düşen numaralar...

On Numara çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Haftanın ilk çekilişi Pazartesi günü yapılmıştı. On Numara'da haftanın ikinci çekilişi yapıldı. On Numara çekiliş sonuçlarını milliyet.com.tr ve millipiyangoonline.com'da öğrenebilirsiniz.

15 Ocak On Numara sonuçları açıklandı! İşte düşen numaralar...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunlarından On Numara'nın çekilişi bu akşam yapıldı.

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'da haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleşti. On Numara çekilişinde bu akşam 1-2-6-8-11-13-17-18-22-24-28-32-38-50-60-63-66-68-73-74-77-80 numaraları düştü. On bilen 1 kişi 242 bin 798 lira 25 kuruş kazandı.

15 Ocak On Numara sonuçları açıklandı İşte düşen numaralar...

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içerisinden 10 tanesi işaretlenmelidir. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

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