15 Ocak On Numara sonuçları açıklandı! İşte düşen numaralar...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunlarından On Numara'nın çekilişi bu akşam yapıldı.

Haftanın iki günü; Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'da haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleşti. On Numara çekilişinde bu akşam 1-2-6-8-11-13-17-18-22-24-28-32-38-50-60-63-66-68-73-74-77-80 numaraları düştü. On bilen 1 kişi 242 bin 798 lira 25 kuruş kazandı.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içerisinden 10 tanesi işaretlenmelidir. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.