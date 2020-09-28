On Numara'da sonuçlar belli oldu - On Numara'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da 28 Eylül çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango Online sitesinden canlı yayınlanan çekilişte düşen numaralar sonucu büyük ikramiyeyi 1 kişi bildi. Talihli 921 bin 368 lira 15 kuruş kazandı. Sonuçları millipiyangoonline'dan kontrol edebilirsiniz.

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ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.