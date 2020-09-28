BİST1.121-0.27EURO9.092.13USD7.781.70ALTIN470.432.60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri On Numara'da sonuçlar belli oldu - On Numara'da büyük ikramiye...
    ABONE OL
    28.09.2020 - 20:53 |

    On Numara'da sonuçlar belli oldu - On Numara'da büyük ikramiye...

    Pazartesi günleri düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'da gerçekleştirildi. On Numara'da büyük ikramiye 916 bin 979 TL.

    Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da 28 Eylül çekilişi gerçekleşti. Milli Piyango Online sitesinden canlı yayınlanan çekilişte düşen numaralar sonucu büyük ikramiyeyi 1 kişi bildi. Talihli 921 bin 368 lira 15 kuruş kazandı. Sonuçları millipiyangoonline'dan kontrol edebilirsiniz.

    ON NUMARA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ  

    On Numarada sonuçlar belli oldu - On Numarada büyük ikramiye...

    ON NUMARA NASIL OYNANIR?

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL’dir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

    Dünya corona virüsün pençesindeVaka sayısı 33 milyonu aştı. Dünya genelinde salgınla mücadele sürüyor. İlk olarak Çin’de görülen yeni tip corona virüs tüm dünyayı etkisi altına alan bir küresel salgına dönüştü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sultan Alparslan kimdir? Kaç yılında doğdu, kaç yılında öldü?

    Sultan Alparslan kimdir? Kaç yılında doğdu, kaç yılında öldü?

    Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

    Fiyatlar düştü! Vatandaşlar akın ediyor...

    Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

    Ermenistan'ın arkasında hangi güçler var?

    Son dakika tablo iyiye gidiyor... Bugünkü (28 Eylül) Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

    Son dakika tablo iyiye gidiyor... Bugünkü (28 Eylül) Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

    Sıradaki Haber