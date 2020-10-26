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    HaberlerEkonomi Haberleri On Numara'da sonuçlar belli oluyor - 26 Ekim On Numara'da büyük ikramiye...
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    26.10.2020 - 18:43 |

    On Numara'da sonuçlar belli oluyor - 26 Ekim On Numara'da büyük ikramiye...

    On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftada iki kez düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştiriliyor.

    Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor.. On Numara çekilişinde büyük ikramiye tutarı 157 bin 896 TL.

    26 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

    Pazartesi günleri çekilişi gerçekleşen On Numara'da artık Cuma günleri de çekiliş yapılıyor. 26 Ekim On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek. On Numara çekilişi canlı olarak Millipiyangoonline.com adresinden yayınlanacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk tarafı Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yanadır."
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