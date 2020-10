On Numara'da sonuçlar belli oluyor - 26 Ekim On Numara'da büyük ikramiye...

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşanıyor.. On Numara çekilişinde büyük ikramiye tutarı 157 bin 896 TL.

26 EKİM ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Pazartesi günleri çekilişi gerçekleşen On Numara'da artık Cuma günleri de çekiliş yapılıyor. 26 Ekim On Numara çekilişi bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek. On Numara çekilişi canlı olarak Millipiyangoonline.com adresinden yayınlanacak.