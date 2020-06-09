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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Önce taşın sonra öde’ dönemi
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    09.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Önce taşın sonra öde’ dönemi

    Emlak Konut GYO’nun hasılat paylaşım modeli kapsamında Teknik Yapı’nın Denizli’de hayata geçirdiği Evora Denizli projesinde ‘önce taşın sonra öde’ dönemi başlatıldı.

    ‘Önce taşın sonra öde’ dönemi

    Evora Denizli projesinden daire almak isteyenlere, ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyası ile yüzde 10 indirim, yüzde 5 peşinat, 2 yıl ödemesiz taksit avantajları bir arada sunuluyor. Taksit ödemeleri iki yıl ötelenen ve üçüncü yıldan itibaren başlayacak olan kampanyadan faydalanmak isteyenler, öncesinde yüzde 10 indirimden faydalanacak. Konut kredisi kullanımlarda yasal zorunluluk olan yüzde 20 peşinatın sadece yüzde 5’ini ödeyerek daire sahibi olacak. Geriye kalan yüzde 15’i ise 24 ay sonra ara ödeme olarak yapacak. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, “Başlattığımız kampanya hem konut ihtiyacı olanların talebini, hem de tasarruflarını riskli yatırım araçlarda değerlendirmek istemeyen yatırımcıları hedefliyor” diye konuştu. Kampanya, toplam 1556 bağımsız bölümden oluşan Evora Denizli projesinin birinci ve ikinci etabındaki daireler için geçerli olacak. 

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