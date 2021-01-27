Öncelik fiyat istikrarı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Fiyat istikrarı sağlanmadan ekonomide başlayan her canlanma, maalesef kısa süreli olmakta ve iş insanlarımızın yatırım ufkunu daraltmaktadır. Bu nedenle ülkemizin hak ettiği refah artışını sağlamak için fiyat istikrarını bir ön koşul olarak görmekteyiz. Fiyat istikrarının sağlanmasıyla Türkiye’de yatırım ortamı iyileşecek, öngörülebilirlik artacak, böylece katma değeri yüksek yeni teknoloji yatırımlarını ülkemize çekmek mümkün olacaktır. Bu açıdan bakıldığında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan yeni ekonomik reform gündemini çok yakından takip ediyor ve enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olmasını destekliyoruz. Enflasyonla mücadeleye yönelik çalışmalarda bir kamu-özel sektör istişare sürecinin son derece faydalı olacağı kanaatindeyiz.”

‘Katkıya hazırız’

Açıklamada, “Kovid-19 sonrası küresel toparlanma döneminde Türkiye’nin hak ettiği fiyat istikrarı hedefine hızla ulaşması için tüm katkıyı vermeye hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz” denildi.

E-ticarete piyasa gözetimi geliyor

TOBB’un çevrim içi olarak düzenlediği Dijitalleşme Sanal Fuarı başladı. Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan şunları söyledi:

“Yeni çıkarılan Ürün Güvenliği Kanunu’muza e-ticaretin de dahil edilmesini temin ettik. E-ticaretin sağlıklı gelişiminin sağlanabilmesi, elektronik piyasalarda da ürün güvenliğine yönelik denetimlerin yapılmasını sağlamak amacıyla e-ticarette ürün güvenliğinin yasal altyapısını tamamladık.”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yakında başlatacakları, “Akıllı KOBİ Projesi” ile dijital dönüşüm hizmeti veren şirketleri tek bir platform üzerinden KOBİ’lerle buluşturacaklarını bildirdi.

Esnaf desteklerine başvuru uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kira ve gelir kaybı desteğinden yararlanma şartını taşıyan fakat başvuru yapmayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirleri için başvuru süresini 31 Mart’a kadar uzattıklarını bildirdi. Gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihi 11 Ocak’ta sona ermişti.

IMF: Türkiye yüzde 6 büyür

IMF, Türkiye ekonomisinin 2021’de yüzde 6 büyüyeceğini tahmin etti. IMF, Türkiye ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hızlı para ve kredi büyümesinden uzaklaşan son politika dönüşü memnuniyetle karşılanıyor. 2020’nin sonlarından itibaren, para politikasının sıkılaştırılmasının, geçici düzenleyici tedbirlerin gevşetilmesinin ve devlete ait banka kredilerindeki belirgin yavaşlama TL üzerindeki baskıyı sınırlamaya ve güveni yeniden inşa etmeye yardımcı oldu.”