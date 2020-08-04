‘Öncelik şeffaflık’

Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere yola çıkan Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başladı. Sisal Şans CEO’su Selim Ergün, Çılgın Sayısal Loto’nun yeni dönem ilk çekilişi öncesi açıklamalarda bulundu. Altyapı, teknoloji, insan kaynakları, satış kanalları ve pazarlamaya, 50 milyon euro yatırım yaptıklarını anlatan Selim Ergün, “Yeni dönemde bütün oyunlarımızı, çekiliş makinelerimizi yeniledik, ikramiyelerin dağıtım oranlarını yüzde 47.5’ten yüzde 59’a yükselttik ve tüm Milli Piyango biletlerimizin, kazı kazan oyun kartlarının güvenlik özelliklerini artırdık. Yeniliklerle kazanma ihtimali eskiye göre arttı” dedi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izleme ve denetimine tabi olarak şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyete başladı.

‘Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız’ sloganıyla, ilk çekiliş büyük ikramiyenin 25 milyon TL olduğu Süper Loto ile 2 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Dün ise Çılgın Sayısal Loto’nun yeni dönem ilk çekilişiyle Sayısal Loto tarihindeki en yüksek büyük ikramiye olan 50 milyon TL kazanma fırsatı sunuldu.

Oyunlar yenilendi

Sisal Şans olarak, yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki uluslararası deneyimle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere yola çıktıklarını anlatan Ergün, “Ürün yelpazesine yepyeni oyunlar kazandırarak, farklı bir şans oyunları deneyiminin yaşanacağı, yepyeni bir dönem başlatıyoruz. Yenilediğimiz marka kimliği ve oyun portföyüyle bir yandan fiziki satış noktalarımızdan, bir yandan hayata geçirdiğimiz online satış sitemiz Millipiyangoonline.com ve mobil uygulamamız üzerinden de oyunseverlerle buluşmaya başladık” diye konuştu.

Yeni dönemle birlikte tüm oyunların yenilendiğine dikkat çeken Ergün, şu bilgileri verdi:

“Süper Loto oyunumuzdaki yenilikler ile kazanma ihtimali eskiye göre 7 kat arttı, artık 2 bilen oyunseverler de kazanıyor. Haftada 1 olan Süper Loto çekiliş günlerimizi 3’e çıkarıyoruz. Sayısal Loto ise artık Çılgın Sayısal Loto adını alıyor. Ortalama büyük ikramiyesinin 260 milyon TL’ye koşmasını bekliyoruz. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3’e çıkarıyoruz. Artık Çılgın Sayısal Loto’da 2 bilen oyunseverler de ikramiye kazanmış olacak.”

Statik elektriğe bile izin yok

Yeni Şans Merkezi hakkında da bilgi veren Ergün, önceliklerinin şeffaf çekilişler olduğunun altını çizerek şu bilgileri paylaştı:

“Dünya Piyango Birliği (WLA) sertifikalı, tam otomatik yepyeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan Şans Merkezimizde yapılacak çekilişlerimizi, millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalımızdan canlı yayınlanmaya başladık. Çekilişlerimizin kontrol, denetim ve gözetimi Milli Piyango İdaresi ve Noter yetkilileri tarafından yapılıyor.

Şans Merkezimiz içinde topların muhafaza edildiği Koruma Odası bulunuyor. Çekiliş topları özel yapım güvenli çantalarda kilitli olarak, yüksek güvenlikli dolaplarda tutuluyor. 24 saat kamera ile izlenmekte olan oda güvenlik görevlileri tarafından da korunuyor. Çekiliş topları fiziki olarak her çekiliş öncesi tartılıyor. Çekiliş makineleri de düzenli olarak noter ve bağımsız denetim tarafından denetlenip, tutanak tutuluyor.

Çekiliş topları, statik elektrik önleyici, özel eldivenler kullanılarak, çekiliş makinesinin haznelerine yükleniyor. Çekiliş sırasında hava akımının statik elektrik yüklenmesini önlemek için, iki iyonlaştırıcı kullanılıyor.”