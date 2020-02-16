Online alışverişi mağazaya taşıdı

Dijital teşhir özelliğiyle öne çıkan Vestel Ekspres, müşteriye istediği ürünü anında bulma, hızlı karşılaştırma ve aynı gün teslimat seçeneği gibi kolaylıklar sunuyor.



Dijital teşhir uygulamasının hayata geçirildiği ve online alışveriş yapma imkânı sunan küçük metrekareli mağaza konsepti Vestel Ekspres’lerin ilki Sahrayıcedit’te açıldı. İkinci mağaza Kızıltoprak’ta, üçüncüsü Suadiye’de açılacak.



Yeni nesil mağazalar



Vestel Ekspres konsepti, online satın alma deneyimini fiziksel perakendeyle buluşturuyor. Mağazalarda yeni nesil perakendeciliğe özel dijital uygulamalar geliştirilip tüketici ile buluşturma planlanıyor.



Vestel CEO’su Turan Erdoğan, “Perakende sektörünü müşteri talepleri şekillendiriyor. Müşteri davranışlarını iyi okuyan, talepleri zamanında alıp, bu talepler doğrultusunda faaliyetlerine yön veren şirketler başarılı oluyor. Artık gündemimiz akıllı cihazlar, birbiriyle iletişim kuran teknolojiler, deneyim mağazaları, akıllı mağazalar. Vestel olarak değişime ayak uyduran değil öncülük eden bir şirketiz. Bu nedenle de yatırımlarımızın odağına dijitalleşmeyi aldık. Vestel Ekspres mağazaları da bu vizyonumuzun sonucu olarak doğdu. Yeni nesil tüketicilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek yeni nesil mağazalar açıyoruz. Tüketicilerimize pratik satın alma kolaylığı sunacağına ve başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

Vestel Ekspres, açılışa özel 15 Şubat’tan itibaren 10 gün sürecek kampanyalar kapsamında TV, beyaz eşya, küçük ev aletleri ve mobil ürün kategorilerinde değişen oranlarda indirim fırsatı sunacak.