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    HaberlerEkonomi Haberleri Online Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula
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    20.10.2020 - 10:30 |

    Online Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Son çekilişi dün akşam gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye rekora koşuyor. 19 Ekim 2020'de yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Peki, kazanan numaralar ne? Çılgın Sayısal Loto hangi günler çekiliyor?

    Online Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula

    Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da dün akşam çekiliş gerçekleşti. 19 Ekim 2020 tarihli çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 72 milyon 405 bin 801 TL'ye ulaştı.

    19 EKİM 2020 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

    29 - 45 - 52 - 81 - 82 - 86 ve joker 26

    ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

    Çılgın Sayısal Loto artık haftanın üç günü çekiliyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bir sonraki çekilişi 21 Ekim 2020.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Çılgın Sayısal Loto artık bayilerin yanı sıra online platformda da oynanabiliyor. Çılgın Sayısal Loto oynamak için Millipiyangoonline.com adresini ziyaret etmeniz yeterli.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Esenyurt'ta intihar görünümlü cinayet!Esenyurt'taki rezidansın 10'uncu katından düşerek ölen Türkmenistanlı 25 yaşındaki Kurban Makyarov'un, sevgilisi Dilmira Alimuradova ve arkadaşı Soyave Admina tarafından pencereden itilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan iki kadın, cinayet suçundan sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.
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