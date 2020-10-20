Online Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgula

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da dün akşam çekiliş gerçekleşti. 19 Ekim 2020 tarihli çekilişte 6 bilen çıkmayınca devreden büyük ikramiye tutarı 72 milyon 405 bin 801 TL'ye ulaştı.

19 EKİM 2020 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

29 - 45 - 52 - 81 - 82 - 86 ve joker 26

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto artık haftanın üç günü çekiliyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bir sonraki çekilişi 21 Ekim 2020.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto artık bayilerin yanı sıra online platformda da oynanabiliyor. Çılgın Sayısal Loto oynamak için Millipiyangoonline.com adresini ziyaret etmeniz yeterli.

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