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    28.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Online gıda alırken bunlara dikkat edin

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, online alışveriş yapan vatandaşlara ürünlerin  ambalajını, son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeleri, güvenilir sitelerden alışveriş yapmaları uyarısında bulundu.

    Online gıda alırken bunlara dikkat edin

    Palandöken, açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla online gıda alışverişlerinde büyük artış yaşandığını kaydetti.

    Bu yılın ilk yarısında online market pazarının 1.8 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Palandöken, vaka sayılarındaki artış nedeniyle karantinaya alınan vatandaşların sayısının da arttığını ve bu süreçte online gıda alışverişleriyle ilgili birçok aksaklık yaşandığını bildirdi.

    Seçilen ürünlerin yerine benzer ya da farklı ürünler, seçilen markanın dışında daha pahalı ya da daha ucuz markalar, bozulmuş ya da tarihi geçmiş ürünler gönderilebildiğinin altını çizen Palandöken, online alışveriş yapan vatandaşların ürünlerin ambalajını ve son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Palandöken, “Vatandaşın istediği ürün yerine muadil ürün göndermek bu dönemde moda oldu. Gerekli durumlarda tüketici haklarına başvurmaktan çekinilmemeli” dedi.

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