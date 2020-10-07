Ons Altın Ayardır? 1 Ons Altın Kaç Gram Ediyor?

Ons, genellikle piyasalarda ons altın olarak geçer. Fakat aslında ons, tüm değerli madenler başta olmam üzere altının da birim fiyatı hesaplamasına yardımcı olan bir hesaplama aracı olmasından kaynaklanır.



1 Ons Altın Kaç Gram Ediyor?



1 onsun kaç gram altın ettiği dünya piyasalarına sabitlenmiştir. Kısacası, 1 Ons altın 3.103 olarak hesaplanır. Bütün finansal hesaplamalarda ise, 1 ons altın 31.10 gram olarak hesaplanır. Fakat ons altın her ne kadar 31.10 gram olarak referans alınsa da ons değerinin çeşidine de dikkat edilmesi gerekir.



Troya Ons Nedir?



Normal şartlarla 1 ons değeri 31.10 gram altını ifade etse de hesaplama yaparken gümüş, altın, yakut, elmas gibi madenin çeşidine dikkat etmek gerekir. Ons altın farklı çeşitlere ayrılır. Özellikle de Troya Ons, en çok bilinen ons çeşitleri arasında yer alır. Bu ons çeşidi, Avrupa’nın en önemli ticaret merkezlerinde kullanılıyordu.



Orta çağlarda kullanılmaya başlayan bu ölçü birimi günümüzde de pek çok hesaplama için kullanılıyor. Ons hesaplamalarının hepsinde Troya ons kullanılıyor. Troya öndün gram altın bazındaki değeri 31.10 olarak kabul ediliyor. Yine bunun sonucunda çıktan kur sonuca göre ise USD ya da TL olarak hesaplama Yapılır. Piyasa ve ekonomistlerin çok sık kullandığı bu terimler, aşkında bize piyasanın durumu hakkında bilgi verir. Tüm dünyada kullanılan bu hesaplama aracı, piyasa hareketlerinde ortak bir sonucu göstermeye yardımcı olur.