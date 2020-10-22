Ons Altın Kaç Gramdır? Gram Altın İle Farkı Nedir?

Bir hesaplama türü olarak ön plana çıkan ons, bütün maden hesaplamaları adına değerlendirilmektedir. O yüzden altın karşılığı olarak da ons şeklinde karşılık getirmek mümkün. Özellikle başta altın olmak üzere gümüş, yakut elmas ve bu gibi değerli madenler için kullanılan bir hesaplama olduğunu dile getirmek mümkün.



ONS Altın Kaç Gramdır?



Değerli taşlar için hesaplama yapılmak istendiğinde genelde ons kullanılır. Ekonomi piyasalarında çok sık karşılaşılan bu kelimenin gram üzerinden altın ile bir karşılığı bulunmaktadır. Özellikle birim fiyat hesaplama ile beraber altın ve elmas ile gümüş gibi pek çok değerli madenin gerçek değeri ortaya çıkar. Ons değerinin altın olarak gramaj açısından karşılığı ise dünya piyasalarında ortak olarak belirlenmiştir.



1 Ons = 31,03 gr altın



Bu şekilde yapılan hesaplama ile beraber altın üzerinde ons ekonomi piyasalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.



Gram Altın ile Farkı Nedir?



Gram altın ile ons arasında pek bir fark bulunmamaktadır. Sadece birbiri arasında çevrim gerçekleşir ve buna bağlı olarak ekonomi piyasalarında kullanılır. Tabii ons altını olarak bilinen bu birim farklı çeşitlere sahiptir. Bunlar içerisinde Troya ONS'u en çok bilinen çeşitler arasında yer alır. Avrupa'da en yaygın kullanılan ve önemli ticaret merkezlerinden değerlendirilen birim olarak ifade etmek mümkün.



Gram altın açısından ise değeri 31,10 gram şeklinde ele alınmakta ve değerlendirilmektedir. Özellikle piyasalarda yapılan değerlendirme karşısında 1 ons karşılığı gram altın olarak bu şekilde ele alınır.