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    HaberlerEkonomi Haberleri Orman köylüsüne faizsiz kredi
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    09.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Orman köylüsüne faizsiz kredi

    Orman köylülerinin kalkınması için kullandırılan kredilerde düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinden faiz alınmayacak.

    Orman köylüsüne faizsiz kredi

    Orman Genel Müdürlüğü'nün, Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, yönetmelikte belirtilen her türlü kredi başvurusu dilekçe, e-Devlet veya kurumun resmi elektronik ortamı üzerinden yapılabilecek.

    Söz konusu krediler verilirken, konuyla ilgili eğitim görmüş veya o konuda çalışanlar tercih edilecek.

    Ayrıca şehit dul ve yetimleri ile anne, baba, kardeşleri ve gaziler öncelikli olarak kuraya tabi tutulmadan kredilerden  yararlandırılacak.

    Dış kaynaklı projeler kapsamında özel amaçlı kredi sağlayan kuruluşlardan kaynak temin edilmesi halinde, söz konusu kaynaklar ve bunun karşılığı bütçeye konulacak tutar, kaynak sağlayan kuruluşun öngördüğü faiz oranı ve diğer şartlara uygun kullandırılacak.

    Borçlular, borçlarını taksitin vade tarihinden önce diledikleri tarihte kapatabilecek.

    Erteleme olabilecek

    Deprem, sel, doğal afet, salgın hastalık gibi mücbir sebep hallerinde, kredi desteği verilen orman köylüleri ve kooperatiflerin 45 gün içerisinde talep  etmeleri ve bölge müdürlüğünce düzenlenecek raporun uygun görülmesi halinde, kredi taksitleri 1 yıla kadar faizsiz olarak ertelenebilecek.

     

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