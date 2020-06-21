Ormanköy’le eve ‘sağlık’ getirdi

Kamu bankaları ve Emlak Konut GYO’nun düşük faiz, uzun vade ve ödemesiz dönem içeren destek paketleri, ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir seferberlik dönemi başlattı. Bu destek dönemine gayrimenkul geliştiriciler de ek kampanyalarıyla katkı veriyor. Benzeri bir fırsat döneminin bir daha oluşmasının çok zor olduğunu belirten DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın koordinasyonunda önemli bir ekonomik hamle yaşandığına dikkat çekti. Yılmaz, “Konut kredi faizleri tarihin en düşük seviyelerine indi. Konut almak için müthiş bir fırsat var. Ben şahsen herkesin elini taşın altına koyduğu böylesi bir kampanyanın bir daha kolay kolay gelmeyeceğini düşünüyorum” dedi.

‘Talep % 228 arttı’

Sektörde yaşanan bu alım iştahının yanı sıra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle konut tercihlerinde ise bir takım değişiklikler oluştuğunu anlatan Ziya Yılmaz, “Pandemi, her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de ciddi bir değişikliğe yol açtı. Üstelik bu değişim, sadece Türkiye için değil tüm dünya için geçerli. Bana göre artık yüksek katlı bina devri kapandı. Pandemi süreciyle birlikte artık insanlar az katlı, geniş balkonlu, teraslı ve mümkünse bahçeli evlerde yaşamak istiyor. Bu durum rakamlara da yansıyor. Örneğin, Türkiye genelindeki son verilere bakıldığında balkonlu, teraslı ve bahçeli konutlara talebin yüzde 228 civarında arttığını görüyoruz” diye konuştu.

‘Sağlıklı ev’ kriterleri

Ziya Yılmaz, 1999 Marmara Depremiyle birlikte şehirleşmede ‘deprem kriterlerinin’ oluştuğunu hatırlatırken, pandemi döneminin ise beraberinde ‘sağlıklı ev’in formlarını getirdiğini ifade etti. Yılmaz, “Depremin ardından yapılan konutların tamamı, zaman içinde güncellenen deprem yönetmeliklerine göre inşa edildi. Koronavirüs süreciyle birlikte bu kriterlere bir yenisinin daha eklenmesi gerekiyor; o da ‘sağlıklı ev kriterleri.’ Pandemi öncesinde çalışmasına başladığımız ‘sağlıklı ev’ konseptini İstanbul Çekmeköy’deki Ormanköy projemizde hayata geçiriyoruz. Bunun için doktorlardan oluşan bir ‘sağlık kurulu’ oluşturduk. 58 bin kişiden görüş alarak yeni projemizi bu kriterlere göre şekillendirdik” açıklamasını yaptı.

‘Yüzde 90’ı yeşil alan’

Ormanköy projesinin, gerçek anlamda doğayla iç içe, örnek bir proje olduğunu belirten Ziya Yılmaz, DAP Yapı’nın en yeni yatırımı olan Ormanköy projesiyle ilgili oluşturulan ‘sağlık kriterlerini’ şöyle sıraladı:

“1- Asansör elbette olacak. Ancak sağlıklı konut, asansör ihtiyacı olmadan da çıkılabilecek yükseklikteki konuttur. Ormanköy projemizde bina yüksekliğini zemin + 5 kat olarak sınırladık.

2- Sağlıklı evler, bahçe veya teras yoksa geniş balkona sahip olmalı. 200 bin metrekarelik Ormanköy projemizin yüzde 90’ını yeşil alanlar için ayırdık.

3- Yapılan çalışmalar gösteriyor ki orman havası yaşlanmayı geciktiriyor. Buralarda yapılan spor aktiviteleri kronik hastalıklara da iyi geliyor.

4- En önemli konulardan biri havalandırma sistemi. Sokağa çıkma yasaklarında bunu çok daha iyi anladık. Pencereleri dahi açamadık. ‘Sağlıklı Ev’ dediğinizde, her dairenin havalandırma sisteminin korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun tasarlanması ve birbirinden bağımsız olması gerekiyor.

5- Son kriter ise yapıların 2019 yılında güncellenen en son deprem yönetmeliğine göre inşa ediliyor olması.”

‘Ulaşımın merkezinde’

Ormanköy’ün, ana ulaşım hatlarının yanı başında yer aldığına dikkat çeken Yılmaz, projenin Çekmeköy Metro İstasyonu’na 2, Kuzey Çevreyolu bağlantılarına 5, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 25, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 20 ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne 20 dakika mesafede yer aldığını söyledi.

Fiyat konusuyla ilgili çalışmanın devam ettiğini söyleyen Ziya Yılmaz, “İlk düşüncemiz 10 bin TL’nin üzerinde bir rakamla satışa çıkmaktı. Fakat lansmana özel bir sürpriz yapmaya karar verdik. 10 bin TL’nin altında bir fiyatla talep toplamaya başladık. Bitiş rakamları ise 16-17 bin TL’leri bulacak” dedi.

‘Balkon yapımı teşvik edilmeli’

Pandemi süresince, ailelerin en büyük sıkıntısının balkonsuz ya da Fransız balkon denilen tasarımlara sahip konutlar olduğunu söyleyen Ziya Yılmaz, bu sorunun ‘balkon teşviki’ ile çözülebileceğini söyledi. Yılmaz, “Bu sayede ortada balkonsuz ev kalmaz. Bu hem sağlıklı yaşamı, hem insanların yaşam kalitesini hem de yerel mimariyi destekleme anlamında çok önemli” dedi.

2 yılda 5 bin konut yapacak

DAP Yapı olarak gelecek iki yıl içinde 5 bin konutluk projelere başlayacaklarını açıklayan Yılmaz, şu bilgileri paylaştı:

“Ormanköy’ün ilk etabında talep toplamaya başladık. İkinci etabın talep toplamasına da yakında başlayacağız. Yıl sonuna doğru Nişantaşı projemizi hazırlıyoruz. Burası da Çekmeköy’deki arazi kadar değerli bir lokasyon. 2021’de Pendik projemizin startını vereceğiz. Orası da çok büyük bir yatırım olacak. Havalimanının ikinci yolu projenin içinden geçecek. Karma bir proje olacak. Beykoz projemiz üzerinde de Beykoz Belediyesi ile çalışıyoruz. Beykoz Konakları’nın karşısında 52 bin metrekare alan üzerine kurulu bir arazi. Çeşme projemize 2021’de başlamaya planlıyoruz. Marinaya yakın, denize sıfır bir arazi... Geliştirdiğimiz yerler, arz ve talebin birbiriyle örtüştüğü hiçbir zaman talep sorunu yaşanmayacak araziler. Özetle 24 ay içinde arz ve talep dengesine göre toplamda 5 yeni projeye başlayacağız.”

Kişiye özel ‘villa bahçe’

DAP Yapı, Çekmeköy projesinde adına ‘Villa Bahçe’ dediği özel üniteler de tasarladı. Daire gibi fonksiyonel ve kompakt, villa gibi özel ve müstakil olan bu özel bahçelerde, organik sebze-meyveler yetiştirmek mümkün olacak. Projede; ‘Teras Loft’ konseptinde tavanlar camlarla kaplanacak.

2.5+1 ve 3.5+1 dairelerin uçtan uca camlarıyla ise panoramik orman manzarası sunan ekstra odaların çalışma odası ya da hobi odası olarak kullanılabileceği ifade ediliyor.

Projede neler olacak?

ORMANPARK: Ana ormanın haricinde yer alacak asırlık ağaçların oluşturduğu bölgelerde; oyun alanları, yürüyüş yolları, dinlenme alanları bulunacak.

Sağlık merkezi: Yaşayanların her an evlerinden çıkıp ulaşabileceği sağlık merkezinden profesyonel hizmet alabilecekleri belirtiliyor.

Eğitim kurumu: Ormanköy’ün yanında yer alacak okula çocukların orman içinden yürüyerek kolayca ulaşabilecekleri vurgulanıyor.

Kreş: Proje içerisinde aynı zamanda yürüyüş mesafesinde kreş de yer alacak.

Ormaniçi çarşı: Günlük ihtiyaçlara dair her şeyin bir arada bulunabileceği çarşı alanı olacak.