26.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
ORSİYAD koronayla mücadeleye destek
Ordulu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ORSİYAD) üyelerinden mücadeleye destek geldi. İş insanları aldıkları iki adet solunum cihazını Ordu İl Sağlık Müdürü doktor Mustafa Kasapoğlu’na teslim ederken yardımlarının artarak devam edeceğini ifade ettiler.
ORSİYAD Başkanı Zeki Bakar, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile mücadeleye dernek üyeleri olarak katkı sağlamak amacıyla hazırladıkları eylem planı çerçevesinde hareket ettiklerini söyledi. Bakar, bu plan çerçevesinde ilk etapta Ordu’ya iki adet solunum cihazı alıp teslim ettiklerini ifade ederek, “Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde doğduğumuz toprakları unutmayarak Ordu’muza iki adet solunum cihazı teminini sağladık ve daha fazlası için de çalışmalarımız devam ediyor” dedi.