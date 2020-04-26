ORSİYAD koronayla mücadeleye destek

ORSİYAD Başkanı Zeki Bakar, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile mücadeleye dernek üyeleri olarak katkı sağlamak amacıyla hazırladıkları eylem planı çerçevesinde hareket ettiklerini söyledi. Bakar, bu plan çerçevesinde ilk etapta Ordu’ya iki adet solunum cihazı alıp teslim ettiklerini ifade ederek, “Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde doğduğumuz toprakları unutmayarak Ordu’muza iki adet solunum cihazı teminini sağladık ve daha fazlası için de çalışmalarımız devam ediyor” dedi.