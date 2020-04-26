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    26.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ORSİYAD koronayla mücadeleye destek

    Ordulu Sanayici ve İş Adamları Derneği (ORSİYAD) üyelerinden mücadeleye destek geldi. İş insanları aldıkları iki adet solunum cihazını Ordu İl Sağlık Müdürü doktor Mustafa Kasapoğlu’na teslim ederken yardımlarının artarak devam edeceğini ifade ettiler.

    ORSİYAD koronayla mücadeleye destek

     

    ORSİYAD Başkanı Zeki Bakar, tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile mücadeleye dernek üyeleri olarak katkı sağlamak amacıyla hazırladıkları eylem planı çerçevesinde hareket ettiklerini söyledi. Bakar, bu plan çerçevesinde ilk etapta Ordu’ya iki adet solunum cihazı alıp teslim ettiklerini ifade ederek, “Ülkemizin içinden geçtiği bu zor günlerde doğduğumuz toprakları unutmayarak Ordu’muza iki adet solunum cihazı teminini sağladık ve daha fazlası için de çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

    Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.
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