Otel yatırımlarına Hilton’la adım attı

Konut, ofis ve alışveriş merkezi projeleriyle gayrimenkul sektöründe çeşitli projeleri bulunan Torunlar GYO, artık turizm yatırımları konusunda da yeni atılımlar yapmayı planlıyor. Bu kapsamda, Hilton Mall of İstanbul projesi ardından gelecek dönemde İstanbul’da Paşabahçe ve Kemankeş projeleri ile Antalya’da otel yatırımları gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, pandemi dönemine rağmen otel yatırımlarını tamamladıklarını belirterek, “Bu zor günleri kısa sürede atlatacağımıza olan inancımız ile Hilton Mall of İstanbul’da konuklarımızı ağırlamaya başladık. Pandeminin etkisinin azalmasıyla 2021 yılı için ortalama yüzde 65 doluluk ile yaklaşık 60 milyon liralık ciro hedefliyoruz” dedi.



Uzun süreli rezervasyon



Otelin son yıllarda hızla artan alışveriş turizmine de katkı sağlayacağını anlatan Torun, şunları söyledi:



“Otel, Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezlerinden Mall of İstanbul ile entegre. Alışveriş turizmine de hitap edeceğiz. Pandemi etkisi bitince, havalimanında İstanbul’u aktarma olarak kullananların zamanlarını değerlendirmeleri için alışveriş turları da düzenlemeyi planlıyoruz. Otelimiz, İstanbul Havalimanı’na en yakın 5 yıldızlı otel. 20 dakikada trafiksiz ulaşım mümkün. Havayolu çalışanlarından, pilotlardan uzun süreli rezervasyon alıyoruz.”



2021’de yatırım hedeflerinin 195 milyon lira olduğunu anlatan Torun, “Artık ‘stok sat-borçları öde-yeni yatırım yap’ dönemini uyguluyoruz. Satışlarda 2020 hedeflerimizi tutturduk. Ancak kira gelirinde pandemi nedeniyle geriye düştük” dedi.