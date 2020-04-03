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    03.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Oto ve hafif ticari satışı martta arttı

    Otomobil ve hafif ticari araç satışları mart ayında yıllık bazda 1.6 artışla 50 bin 8 adete yükseldi.

    Oto ve hafif ticari satışı martta arttı

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, aynı dönemde otomobil satışları yüzde 3.3 artarak 39 bin 887 adete yükselirken, hafif ticari araç satışları yüzde 4.5 azalarak 10 bin 121 adete düştü.

    Pazarın ilk çeyreğine bakıldığında Ocak ve Şubat ayındaki yüzde 90’a yakın büyümenin katkısıyla satışlar yüzde 40.6 arttı. Otomobil satışları ilk çeyrekte yüzde 44.8 artarak 99 bin 630 adete, hafif ticari araç satışları da yüzde 26 artışla 24 bin 773 adete çıktı.

    Dün yayımlanan bültende pazar öngörüsüne yer vermeyen ODD’nin toplam araç pazarı büyüklüğü öngörüsü geçen ay 575.000 - 625.000 adet aralığındaydı.

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