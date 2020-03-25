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    25.03.2020 - 16:34 | | DHA

    Otomobil ve hafif ticari araç pazarı iki ayda yüzde 89.55 büyüdü

    Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Şubat sonunda, geçen yılın aynı dönemindeki 39 bin 248 adetten, yüzde 89.55 artarak 74 bin 395 adete yükseldi.

    Otomobil ve hafif ticari araç pazarı iki ayda yüzde 89.55 büyüdü

    Bu dönemde otomobil satışları, yüzde 97.93 artarak, 30 bin 184 adetten 59 bin 743 adete yükseldi. Hafif ticari araç pazarı, 2020 yılı ilk iki aylık dönemde geçen yıldaki 9 bin 64 adetten, yüzde 61.65 artarak 14.652 adete yükseldi.

    YÜZDE 90 ARTTI

    Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayındaki 24.875 adetten yüzde 89.44 artışla 47.122 adete yükseldi.

    Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96.44 arttı ve 37 bin 727 adet oldu. Geçen sene 19 bin 205 adet satış gerçekleşmişti.

    GEÇEN SENE 5 BİN ADET SATIŞ YAPILMIŞTI

    Şubat ayında hafif ticari araç pazarı 2019 yılının Şubat ayına göre yüzde 65.7 arttı ve 9 bin 395 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 5 bin 670 adet satış yapılmıştı.

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