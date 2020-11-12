Otomobiller ambulans çağıracak!

“SafeCall” sistemi, araçların kazaya karışması durumunda, acil durum çağrı merkezine otomatik mesaj göndererek çağrı merkezinin araç içerisiyle iletişime geçmesini ve acil müdahale ekiplerinin olay yerine hızlı ve bilinçli ulaşmasına yardım eder. Kaza durumunda sürücü bilincini kaybetse dahi sistem otomatik olarak acil müdahale ekiplerinin olay yerine ulaştırıyor.



Turkrent CEO’su Barkın Pınar “Kazalarda zaman çok önemli. Bu yüzden hızlı müdahale hayat kurtarıyor. Bizim amacımız SafeCall sisteminin müşterilerimize güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı sağlaması” dedi.