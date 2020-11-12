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12.11.2020 - 07:00 |

Otomobiller ambulans çağıracak!

Araç kiralama şirketleri yeni hizmetler sunmaya devam ediyor. Turkrent, Drivee SafeCall uygulamasıyla filosundaki bütün araçlara entegre edilen cihaz sayesinde sürücüler, muhtemel kaza, sağlık sorunu ya da araç arızası durumlarında acil destek alabiliyor

Otomobiller ambulans çağıracak!

“SafeCall” sistemi, araçların kazaya karışması durumunda, acil durum çağrı merkezine otomatik mesaj göndererek çağrı merkezinin araç içerisiyle iletişime geçmesini ve acil müdahale ekiplerinin olay yerine hızlı ve bilinçli ulaşmasına yardım eder. Kaza durumunda sürücü bilincini kaybetse dahi sistem otomatik olarak acil müdahale ekiplerinin olay yerine ulaştırıyor.

Turkrent CEO’su Barkın Pınar “Kazalarda zaman çok önemli. Bu yüzden hızlı müdahale hayat kurtarıyor. Bizim amacımız SafeCall sisteminin müşterilerimize güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı sağlaması” dedi.

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