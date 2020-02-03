Otomotiv dünyasında hareketli bir hafta...

Tesla ilk kez kâr açıkladı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ilk kez yıllık kâr açıkladı. 10 yıl önce halka açılan şirket, yılın son çeyreğinde 386 milyon dolar kâr elde ettiğini duyurdu. Hisselerinin yüzde 27’si Güney Afrikalı girişimci Elon Musk’a ait olan şirket, 2019’u 35.8 milyon dolar kâr ederek tamamladı. Tesla’nın açıklamasında 2019’un şirket için bir dönüm noktası olduğu belirtilirken, şirketin, Şanghay’da planlanandan daha erken açılan fabrika ve üretimine yeni başlanan “Model Y” SUV ile büyümeye devam edeceği vurgulandı. Daha “hesaplı” bir model olarak tanıtılan Model Y’de ilk teslimatların, bu yılın ilk yarısında başlaması bekleniyor.

Aston Martin’in hissesi satıldı

İngiliz süper lüks otomobil üreticisi olan ve 107 yıllık mazisi bulunan Aston Martin’in yüzde 20 hissesi, geçtiğimiz hafta Kanadalı milyarder Lawrence Stroll’a satıldı. James Bond filmleriyle adını duyuran, ancak zaman zaman finansal güçlüklerle karşılaşan Aston Martin, yine bir yatırımcı arayışına girmişti. İtalyan ve Kuveytli yatırım şirketlerinin sahibi olduğu marka, bir süre önce Çinli Geely Grubu ile de görüşmeler yapmıştı.

Brexit nedeniyle yenisi beklemede

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı (Brexit), sonunda 31 Ocak itibariyle devreye girerken, bu ülkenin Avrupa ile ticareti konusundaki belirsizlik sürüyor. Henüz Gümrük Birliği benzeri bir anlaşması bulunmayan İngiltere’de üretim yapan otomotivciler, bu konudan en çok etkilenenlermiş gibi görünüyor. Nitekim, İngiltere’nin AB ile ticaretinde hangi kuralların uygulanacağı, vergilendirmenin nasıl olacağı tam olarak belli değil. Bu nedenle de, otomotivcilerin çekinceleri var. MINI’yi 1994 yılında satın alan BMW, bunlardan biri. Henüz maliyetlerin ne olacağının belirsizliğinden yakınan BMW Grubu’nun, 2014’ten bu yana piyasada olan MINI’nin tamamen yeni neslini geciktireceği belirtiliyor.

Herkes tatil ederken onlar fabrikayı çalıştırdı!

Çin’de ortaya çıkan ve 20’den fazla ülkeye yayılan Koronavirüs nedeniyle “Çin Yeni Yılı” tatilini uzatan fabrikalar, Çin’den parça tedariği yapan veya bu ülkede ortak üretimi bulunan küresel otomotiv markalarında ciddi sıkıntılar yarattı. Özellikle virüsün ortaya çıktığı Wuhan eyaletinde fabrikaları bulunan General Motors ve Honda’nın yanı sıra Nissan ve PSA, üretim kesintileri ve tatiller nedeniyle ciddi kayıplara uğradı. Buna, ülkenin otomotiv pazarında bir süredir devam eden durgunluk da eklenince, firmalar ve Çinli ortaklarının kara kara düşünmeye başladığı konuşuluyor.

Ambulans seferberliği

Bununla birlikte bazı üreticilerin, özellikle salgın nedeniyle acil ihtiyaç duyulan bazı araçların üretimi için yeni yıl tatilinde kapalı olan fabrikaları açtırdığı, hatta bunun için işçilere normal ücretin 3-4 katı mesai ödemeyi de göze aldığı bildiriliyor. Örneğin Çinli Jiangling Motor ile ortaklığı bulunan Ford’un, Koronavirüs’ten etkilenen kişilerin taşınması amacıyla acilen 600 Transit ambulans ürettiği ve teslim ettiği bildirilirken, hükümet kontrolündeki SAIC ve Beiqi Foton’un da benzer şekilde ambulanslar üreterek teslim ettiği, hatta bazılarının bağışlandığı haber veriliyor.

Toyota Türkiye, Avrupa’nın hibrit üretim üssü oldu

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, geçen 4 yıllık süreçte Avrupa’nın tüm Toyota fabrikaları arasında en yüksek üretim hacmine ve hibrit üretim yüzdesine sahip fabrikası oldu.

Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki fabrikasında 2016 yılından bu yana ürettiği hibrit teknolojili araçlarla Türkiye’yi, Avrupa’nın Toyota fabrikaları arasında en yüksek rakamlı hibrit üretim merkezi haline getiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2016’da ilk kez hibrit motorlu C-HR modelini banttan indirmişti. 2019 yılında 12’inci nesil Corolla Sedan ile birlikte ikinci hibrit otomobilini de Sakarya’da üretmeye başlayan Toyota Türkiye, böylelikle Sakarya’yı Türkiye’nin hibrit üretim üssü haline getirirken, Toyota Avrupa fabrikaları arasında da en yüksek hibrit üretim adetlerine ulaştı.

Fabrika, yıllık üretim miktarının yüzde 90’ını dünyanın 150 farklı ülkesine ihraç ediyor. 2019 yılında üretilen 121 bin adet C-HR Hibrit’in ilk 5 ihracat pazarı Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya olurken, 42 bin adet üretilen Corolla Sedan Hibrit’in ilk 5 ihracat pazarı ise İsrail, Polonya, İrlanda, İspanya, Macaristan oldu. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO’su Toshihiko Kudo, sadece Avrupa’da değil, global düzeyde de en başarılı fabrikalardan biri olduklarını belirtti. Kudo, “Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak Toyota’nın Avrupa’daki üretim tesisleri arasında en yüksek üretim hacmine sahip fabrikasıyız. Toplam üretim hacmimiz içinde hibrit otomobiller önemli bir yer tutuyor. 2019 yılında ürettiğimiz 253 bin adet otomobilin, yaklaşık 163 bini hibrit motorlu araçlardı... Bu rakamlar fabrikamızda hattan inen her üç araçtan ikisinin hibrit olduğunu gösteriyor” diye konuştu. Kudo, hibrit teknolojisini de kapsayan yeni model yatırımları için toplamda 630 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Satışlar katlandı

Bu arada Türkiye’de 2018’de toplam 5 bin 367 olan elektrikli veya hibrit araçların sayısının, bir yılda yaklaşık üçe katlanarak 2019 sonu itibarıyla 15 bin 53’e yükseldiği bildirildi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 503 bin 49 adet otomobilden yüzde 38,1’inin dizel, yüzde 37,3’ünün LPG, yüzde 24,2’sinin benzin yakıtlı, yüzde 0,1’inin elektrikli veya hibrit olduğu görüldü. Trafiğe kayıtlı elektrikli ve hibrit araç sayısı 2011’de yalnızca 47 iken, bu sayı 2012’de yüzde 385 artarak 228’e, 2013’te bir önceki yıla göre yüzde 91.2 yükselerek 436’ya çıktı. Elektrikli ve hibrit otomobillerin sayısı 2014’te 525, 2015’te 889 olurken, 2016’da 1000’i aştı. 2018’de bu sayı 5 bin 367 olurken, geçen yıl sonu itibarıyla da 15 bin 53 olarak kayıtlara geçti.

‘Yılın Otomobili’ne 16 aday

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl 5. kez düzenlenecek “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için adaylar belli oldu. İki aşamalı yarışmaya “Yılın Otomobili” olmak için 16 “yeni” model katılıyor. Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyeleri 9 Mart tarihinde yapılacak ilk oylamada 7 finalist otomobili belirleyecek. OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, bu yıl 5. kez düzenlenecek “Yılın Otomobili” seçiminin her zaman olduğu gibi yine büyük bir çekişmeye sahne olmasını beklediklerini söyledi.

Yılın Otomobili’ni belirleyecek ikinci oylama öncesi 8 Nisan’da Intercity İstanbul Park’ta test sürüşü düzenlenecek. OGD üyeleri, 7 finalist otomobili son bir kez daha test etme şansı bulacak. Ardından ikinci oylamaya geçilecek. Bu oylamada her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, Türkiye’de Yılın Otomobili seçilecek. Birinci olan otomobil, 14 Nisan 2020’de düzenlenecek gala gecesiyle açıklanacak. “Türkiye’de Yılın Otomobili-2020” yarışmasına katılacak modeller şöyle sıralanıyor: