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03.02.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

OYAK’tan dev yatırıma imza

Türkiye’nin ilk elektronik para lisansı alan fintek şirketlerinden olan Birleşik Ödeme, OYAK Portföy Girişim Sermayesi Fonlar’ından yatırım aldı. Birleşik Ödeme, bu yatırımın desteğiyle unicorn hedefine güçlü bir şekilde ilerlerken yurt dışına açılmayı planlıyor.

OYAK’tan dev yatırıma imza

OYAK Finans Grup Başkanı Emrah Silav, “Türkiye’nin önde gelen markalarıyla yaptığı projelerle, teknolojik altyapısıyla ve güçlü ekibi ile kurumlara ihtiyaçları paralelinde en doğru çözümleri sunan Birleşik Ödeme, globalde ve yerelde önemli yere sahip stratejik iş ortaklıklarını sürdürmeye devam etmektedir. Girişim fonlarımız üzerinden gerçekleştirilen yatırımla hem halihazırdaki faaliyetlerimizi tamamlayıcı bir finansal teknoloji açılımı yapılmış, hem de ülkemiz açısından girişim sermayesi ekosisteminin desteklenmesi ve geliştirilmesi hedeflenmiştir” dedi.

Birleşik Ödeme Sistemleri CEO’su İlker Sözdinler, “Fibabanka’dan sonra OYAK’ın finans sektöründeki Portföy Girişim Fonları’ndan yatırım almak gurur verici. Son kullanıcının dijital ve finansal dünyadaki ihtiyaçlarını karşılama anlamında geliştirdiğimiz inovatif çözümlerle kurumların stratejik çözüm ortağı olarak yanında olma, uluslararası genişleme ve unicorn olma hedeflerimize OYAK ile birlikte daha hızlı ilerleyeceğiz. Hem Türkiye hem bölgede oldukça başarılı projeler hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Finberg Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Mert, “Birleşik Ödeme ile iki yıl önce başlayan iş birliğimizin ne kadar doğru bir adım olduğuna şahit oluyoruz. Birleşik Ödeme’nin, yeni aldığı yatırımlarla uluslararası genişleme ve Unicorn olma hedefine ulaşacağına olan inancımız tam” ifadelerini kullandı.

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