Oyun bilgisayarına yeni model geldi

Excalibur ailesinin oyun severler için özel olarak geliştirdiği son modeli Excalibur E600, etkileyici tasarım ve üstün performans özellikleriyle masaüstü oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. E600, ışık efektleri, özelleştirilebilir ARGB/RGB LED sistem fanı, sistem aydınlatması ve şeffaf yan paneliyle dikkat çekiyor.

Excalibur E600’ün performans tutkunları için sunduğu overclock seçenekleri, aşırı işleme dayanıklılığı ve güçlü performanslı bileşenleri ile iddiasını ortaya koyuyor.



Son teknoloji oyun işlemcileri ve grafik kartlarıyla avantaj sağlıyor. Diskin herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymadan kolaylıkla değiştirilmesini ve yükseltilmesini sağlayan vidasiz tasarim disk sistemi gibi farklı özelliklere sahip.